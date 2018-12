(foto) Un banner al PSRM folosit pentru a proteja sacii cu ciment de ploaie

21:00

Actrița spaniolă, Penelope Cruz, 43 de ani, a declarat în premieră că a plâns când a trebuit să se dezbrace pentru prima oară într-un film, scrie The Telegraph. Se întâmpla în 1992, când a fost turnată ­comedia „Jamon Jamon", în care a ­jucat alături de actualul ei soț Javier Bardem. Avea atunci 18 ani și credea…