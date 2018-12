Cursuri gratuite de formare profesională continuă la Chișinău pentru cadrele didactice din Odesa și Ucraina

11:20

Documentul are drept scop fundamentarea obiectivelor, priorităților şi direcțiilor de acțiune într-un mod coerent şi unitar, în vederea dezvoltării ecosistemului pentru inovare digitală şi susținere a startupurilor în IT. De asemenea, Strategia 2.0 își propune dezvoltarea unei industrii IT competitive orientată spre inovare digitală în toate sectoarele economiei şi crearea produselor şi serviciilor IT cu valoarea adăugată înaltă pentru export și piața internă, bazându-se pe cercetare şi dezvoltare.„Rezultatele Strategiei precedente vorbesc de la sine, în doar doi ani, cu suportul Guvernului, avem o creștere a industriei IT – veniturile au atins 4 miliarde de lei, iar exporturile din 2017 – 1,7 miliarde de lei. Aceasta este industria cu cele mai mari salarii și peste 23 000 de specialiști în sectorul TIC.