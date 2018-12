8 mituri foarte răspândite despre sarcină

10:10

Theodora Fințescu este mama a doi copii și autoare pe portalul specializat totuldespremame.ro, iar recent aceasta a făcut o confesiune de ce le permite copiilor săi să se folosească de telefon și tabletă. Vă propunem și vouă, dragi cititori, să vedeți argumentele mamei și să trageți anumite concluzii. Însă cert este că fiecare părinte are dreptul absolut de a decide dacă copilul său are sau nu are voie să folosească tehnologiile moderne de la o anumită vârstă. Până să devin mamă, am știut că tab...