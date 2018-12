Românca Simona Halep, Angelique Kerber şi Caroline Wozniacki, în fruntea participantelor la Australian Open 2019

12:00

Lista include pelicula despre adolescenţi ''Eighth Grade'', filmul de familie ''Mary Poppins Returns'' precum şi dramele ''BlacKkKlansman'', ''If Beale Street Could Talk'', ''The Favourite'', ''Green Book'' şi ''First Reformed''. Distincţiile Institutului American de Film sunt printre primele decernate în acest sezon al premiilor de la Hollywood, care va continua cu nominalizările la Globurile de Aur anunţate joi şi se va încheia cu gala Oscarurilor desfăşurată în februarie. Institutul a acordat un premiu special dramei alb-negru ''Roma'', care nu a îndeplinit criteriile pentru topul celor mai bune zece producţii cinematografice americane. ''Roma'' a fost filmat în Mexic, iar dialogurile sunt în spaniolă. Filmul poate fi vizionat pe Netflix şi într-un număr limitat de săli de cinema din diverse părţi ale lumii. Institutul American de Film a numit, de asemenea, cele mai bune zece seriale ale anului: ''The Marvelous Mrs. Maisel'', ''Succession'', ''Atlanta'', ''Pose'', ''The Americans'', ''The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story'', ''Barry'', ''Better Call Saul'', ''This is Us'' şi ''The Kominsky Method''.