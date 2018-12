Vicepremierul Cristina Lesnic participă la reuniunea Consiliului Miniștrilor Afacerilor Externe ai Statelor OSCE de la Milano

09:40

Șoriciul nu este mult diferit de pielea de la pui, iar nutriționiștii ne sfătuiesc să nu exagerăm cu mâncatul pentru că are multe calorii și se digeră greu, scrie doctorulzilei.ro. ”Șoriciul este foarte caloric, are conținut mare de grăsimi și proteine,dar mai mult proteine de calitate inferioară,cum e colagenul.E greu digerabil si nu e indicat in cantitati mari, mai ales de cei care sufera de afectiuni hepatice,biliare sau pancreatice” spune dr. Ionuț Ștefan, consultant în nutriție. • Nutrițion...