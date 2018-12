Horoscopul zilei de 5 decembrie 2018

08:30

BERBEC Fiind vorba despre nişte probleme personale, de familie, veştile primite astăzi nu trebuie anunţate în gura mare, ci analizate cu discreţie. O veste primită dimineaţa te poate bucura foarte tare. Este o zi în care trecutul este important şi poţi să te simţi bine depănând amintiri şi schimbând informaţii şi impresii. Ziua aceasta este perioada de timp amestecată în care aspectele benefice si malefice se succed rapid, în funcţie de aspectele Lunii. Sunt şi unele aspecte care arată noroc la bani, la obţinerea lor sau la cheltuirea lor inspirată, pentru că după cum spune înţeleptul chinez „sunt două căile să faci avere – să câştigi mulţi bani sau să faci cheltuieli inspirate”. Sunt unele probleme in familie – dar o atitudine fermă, dar şi uşor comica rezolva situaţia. TAUR O felicitare de Moş Nicolae de la un amic din străinatate te poate bucura foarte mult, mai ales ca vei primi şi o propunere. Din nou faci planuri de călătorie, din nou visezi la tărâmuri exotice! Profită de favorurile stelelor şi comunică cu anturajul. S-ar putea să ai surprize plăcute. Astrele ghideză acţiunile tale în sensul cel bun. Norocul este de partea ta, mediul social îţi este binevoitor, iniţiativele pe care le iei sunt pozitive. Optimismul şi entuziasmul îţi dau aripi ca să avansezi pe calea ta, pe drumul tău ales. Totuşi, fii foarte atent la anturaj, la cei care profitând de faptul că te afli „pe caii cei mari” vor să-ţi smulgă o promisiune, un angajament. GEMENI Poziţiile planetelor arată un plan sentimental foarte încărcat, cu situaţii noi care vor ridica probleme greu de rezolvat. Mici reproşuri din partea anturajului din cauza neatenţiei tale. Evită sau amînă orice întîlnire sau decizie importantă şi petrece ziua într-un cadru plăcut şi confortabil. Călătoriile, însă, sunt bine aspectate. La serviciu, sau unde activezi, ai o opinie corectă despre un coleg. Care coleg, la rândul său îţi poate fi de mare ajutor în viitorul apropiat. Astăzi radiezi optimism şi energie şi îi influenţezi favorabil pe cei din jur, îi motivezi. Adaugă şi o vorbă bună, o laudă. Se deschide o posibilitate, o oportunitate, care pote deveni profitabilă numai cu condiţia să poţi duce lucrurile la bun sfârşit, să poţi să faci un efort suplimentar. RAC Astăzi trebuie să-ţi regăseşti echilibrul interior de care ai atâta nevoie. Nu te lasa impresionat de vremuri nesigure şi perspective sumbre, concentrează-te şi rezolvă-ţi problemele tale! Cu o Lună în scădere nu te baza foarte mult pe intuiţie, totuşi ideile îţi vin foarte repede – găseşti soluţii şi legături la toate situaţiile prezentate astăzi. Totuşi, astăzi ai dificultăţi să te adaptezi la ambianţă, la ritmul impus. Trebuie să te menajezi, nu face eforturi mari astăzi, oboseala ta a devenit cronică. De asemenea nu trebuie să te laşi distras şi influenţat de veştile care circulă la serviciu. De obicei tensiunile produc alte tensiuni şi lipsă de productivitate. Şi tu nu vrei asta! Pe seară, poate un masaj, poate un bazin, poate la sală, pot să-ţi reducă din suma tensiunilor provocate de griji. LEU Dispunerea ordonata a zodiacului de astazi te ajuta să faci mai multă ordine şi să aduci logica carteziană în propriile gânduri. De ceva timp încerci să faci faţă unei enervari fără motiv. Stelele te avantajeaza astazi in relatiile cu semnele de pamant si foc. Este bine sa ocolesti nativii născuți sub semne de aer si apa. Cu toate ca iti place sa faci pe şeful, astazi configuratia astrologica iti indica s-o lasi ceva mai moale, asa, pentru deliciile democraţiei. În scenariul pe care-l construieşti astăzi lipsesc amănunte, dar fiind vorba de sănătate nu trebuie sa uiţi niciun detaliu. FECIOARĂ Ca să-ţi impui punctul de vedere personal astăzi trebuie sa vorbeşti cu convingere şi patima, astfel lipsa de argumente logice, de dovezi, nu se observă. Seara, cumpărături de Moş Nicolae! Ai o perioadă care te avantajează, mai ales în relatiile sentimentale. Charisma, magnetismul personal, îţi este în creştere, lucru de care poti să profiţi, mai ales dacă eşti implicat în showbiz, politică sau afaceri. E o zi bună, iţi şoptesc stelele. E încă potrivit, nu este foarte frig, aerul este tare şi rece, dar tocmai de aceea e plăcut. Relaxează-te, zâmbeşte! Daca eşti la birou gândeşte-te la vacanţa de Crăciun şi cu siguranţă vei zâmbi! BALANŢĂ Zi de austeritate, încearcă să nu scoaţi niciun ban din buzunar. Limitează-te la activităţile obişnuite. Dar, pregăteşte-te pentru mâine, când trebuie să-l ajuţi pe Moş Nicolae la cadouri. Configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar fără evenimente notabile. O zi care trece repede, pentru că nu ai de ce să te temi! Eşti obosit şi nu prea ai chef de discutii. Mai bine fă-ţi ordine prin lucruri. Poate o sa gaseşti ceva ce iţi va da o idee bună! Încercă să combini în mod eficient experienţa cu originalitatea. Şi un curcubeu care stă jumătate de oră pe cer nu mai este privit de nimeni, spune o vorbă din Orient. SCORPION Zi favorabilă corespondenţei, comunicării. Poate, o veste bună de la un prieten. Evită stresul, enervarea, suprasolicitarea alimentară şi mai ales nu mânca dupa căderea întunericului. Este, de asemenea, cea mai bună perioadă pentru rezolvarea afacerilor de familie. Singurul aspect negativ se referă la profesiune, sau meserie - atenţie la bârfe şi intrigi! Posibile mici dureri de cap, la propriu şi la figurat pe fondul unor aspecte complexe şi dificil de interpretat. Influenţe astrale puternice te favorizează in ceea ce priveste ordinea si legalitatea. Este o perioadă în care nu trebuie să te laşi descurajat de nerealizări sau de întîrzierea finalizării unor proiecte. SĂGETĂTOR Este cazul unei cure de stabilizare, ajustează regimul alimentar și programul de muncă și distracție. Calitaţile zodiei, în care spontenaitatea şi umorul sunt de mentionat, te ajuta azi să ai succes în domeniul sentimental! Ai un program aglomerat, cu mult de lucru şi cu multa agitatie, dar astazi este bine sa vorbeşti mult fara sa spui mare lucru si sa nu iei decizii importante. Ceea ce nu poţi rezolva, amână, că nu este nicio ruşine, amână, dar cu termen fix! In a doua parte a zilei limitează-te la un program plăcut şi patriarhal. Odihneşte-te şi lasă grijile deoparte. Nu te lăsa enervat de incidente minore! CAPRICORN O perioadă cam incertă, dar pe total favorabilă. Cu toate că eşti o fire prudentă, astăzi, pe lingă prudenţă trebuie să adaugi vigilenţă, tact, foarte multa diplomaţie şi chiar un zâmbet! Implică-te în rezolvarea problemelor domestice, lăsând la o parte orice altceva. Mulţumirile celor dragi sunt o recompensă consistentă. Abordarea sistematica a situatiei iti furnizeaza datele necesare rezolvarii ei. Fereşte-te de prietenii sau relaţii noi, aspectele nu te avantajează. Cu anturajul apropiat zâmbeşte larg şi evită orice discuţie care poate degenera în replici. VĂRSĂTOR Cine crede ca are mereu timp, se înşeală mereu. Timpul parcă zboară! Poţi să regreţi mai târziu daca nu te hotărăşti astăzi să alegi mai repede. Stelele îţi sunt favorabile, îndrăzneşte! Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor şi zvonurilor, mai ales daca sunt evident opera unor persoane interesate sau dornice de glorie cu orice pret. Inteleptul spune ca a pierdut ziua in care nu a invatat ceva, asa ca daca continui sa faci pe cel care le stie pe toate nici nu vei sti pe ce lume esti si ii vei incurca si pe cei din jur. Toata lume ştie că esti bun de gura, dar că eşti dezordonat – încearcă măcar astăzi sa fii mai reţinut şi mai ordonat. PEŞTI Astăzi eşti obligat de situaţie şi trebuie să iei neapărat o decizie, dar dualitatea zodiei nu prea te ajută, mai ales dimineaţa, aşa încât este bine să ceri sfatul unui prieten cu experienţă. Consumă mancare naturală, nechimizata şi nemodificată genetic. Reducere substantială a portiei de alcool și țigari. Acesta tactica te ajuta sa suporti mai bine schimbarea anotimpului înspre foarte frig si stresul cotidian. Pentru a doua parte a zilei îți propun un program de tip SMS, adică somn-mâncare-somn. Oboseala acumulată şi vremea încă caldă te trag la somn. Profită! Daca cauţi un apartament sau o garsoniera decenta, horoscopul tău iţi precizează ca astăzi eşti avantajat aşa că insistă şi poţi reuşi.