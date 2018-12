Primii 76 piloni de delimitare a accesului pe trotuare au fost montați în zona centrală a capitalei// FOTO

11:50

Portugalia a fost realeasă „Cea mai bună destinaţie turistică din lume" pentru al doilea an consecutiv la gala World Travel Awards, desfăşurată sâmbătă seară la Lisabona, relatează EFE. Anul trecut, Portugalia a obţinut cifre record în acest sector cu 24,1 milioane de turişti, iar anul acesta se îndreaptă spre „o creştere de 12 %", a […]