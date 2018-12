Astăzi în Moldova și în lume

20:30

Partidele politice au început pregătirile pentru scrutinul din 24 februarie chiar dacă, oficial, campania electorală încă nu a fost lansată. Comportamentul formațiunilor este analizat în dialogul săptămânal dintre activistul civic și analistul politic Igor Boțan, directorul ADEPT, și șeful biroului Europei Libere de la Chișinău, Vasile Botnaru.Europa Liberă: Vreau să vorbim despre tactici electorale, cu sau fără voie, poate premeditat, cineva a divulgat secretele Partidului Democrat, cum acționează în teritoriu sau cum ar trebui activiștii să împartă în micro-sectoare toate localitățile și să atragă atenție prioritară celor indeciși. Ceea ce, după mine, e logic să trezească o oarecare gelozie sau chiar nemulțumire a adevăraților susținători, adică să fie lăsați în pace suporterii convinși și adversarii. Cu această ocazie vreau să vă întreb: e ceva inedit sau e o rutină partinică care ia turații firești în ajunul electoralei?Igor Boțan: „Cu certitudine este vorba despre tactici bine cunoscute. Partidul Democrat la resursele de care dispune pune în aplicare aceste tactici. Este important să înțelegem că Partidul Democrat are și strategii, iar tacticile sunt țintite astfel încât să ajute la scopul suprem al partidului – să ia un rezultat mai bun decât al opoziției oligarhice și să nu permită Partidului Socialiștilor să obțină victoria absolută.”​Europa Liberă: Pe rețele de socializare cineva se indigna că, vezi Doamne, să intri în capul oamenilor, să cunoști ce beau, ce mănâncă, ce ziare citesc, la ce programe se uită este oarecum big brother sau nu?Igor Boțan: „Cei care se revoltă, pur și simplu, au uitat ce s-a întâmplat acum doi ani și jumătate, când au început pregătirile Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale. A început totul cu coșul cu merinde. În fiecare localitate din Republica Moldova au fost stabilite grupuri ale Partidului Democrat, care se apropiau de oamenii nevoiași, împreună cu primăria îi identificau, după care le ofereau cadouri, vorbeau cu ei. Ne amintim că Marian Lupu chiar a făcut cadou unei familii nevoiașe o vacă, ca să aibă cu ce întreține familia...”​Europa Liberă: Bine, Constantin Țuțu a oferit și cizme gumate unor copii și a trezit nemulțumirea, dar tocmai intratul în cap, să știi ce judecă, ce citesc, cum ar putea fi momiți prin filiera lecturilor, prin filiera ideologică, asta nu-i prea de tot?Igor Boțan: „Nu, asta se numește acțiuni targetate, adică care bat exact în țintă și ele sunt menite să eficientizeze cheltuielile pe care le are Partidul Democrat, oricât de bogat ar fi acest partid. Dar acest partid, Partidul „Șor” și Partidul Socialiștilor, adică partidele bogate, pot să-și permită astfel de tehnologii, în rest...”Europa Liberă: Tehnologii umilitoare sau nu? Totuși, atunci când subliniezi condiția omului sărac și vii cu te miri ce, un pachet de orez...Igor Boțan: „Cunoaștem foarte bine aceste tehnologii – „Votez pentru orez” sau „Un-doi, un-doi – iată sticla cu oloi”, lucruri prin care am trecut. Sigur că la resursele pe care le demonstrează Partidul Democrat, toată lumea este ahtiată de modul în care această formațiune vrea să-și smulgă un rezultat bun pentru a fi în capul negocierilor după alegeri și acest lucru sigur că poate cumva fi combătut de către celelalte formațiuni politice, numai că ele nu au resurse.”​Europa Liberă: Celelalte formațiuni merg și ele din ușă în ușă, din localitate în localitate. E adevărat că n-au bani, spuneți Dvs., pentru orez și făină și vin cu pliante. Tactica asta este eficientă?Igor Boțan: „Sigur că această tactică este aplicată de nevoie, dar ar fi foarte trist dacă și partidele de opoziție s-ar lansa în astfel de campanii. Problema e că Partidul Democrat, pur și simplu, desconsideră prevederile legii. Liderul partidului are patru ipostaze pe care le aplică. În același timp, este și coordonatorul guvernării, este și filantrop, este și media-magnat și ce-i mai putem aminti acolo...”Europa Liberă: Gânditorul nr. 1...Igor Boțan: „Gânditorul nr. 1, da. Vin reprezentanții organelor de forță la el la partid ca să se consulte. Deci sunt lucruri care s-au regăsit în Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie și cel mai interesant lucru este că Partidul Democrat se revoltă când i se pun pe masă toate aceste dovezi că sunt folosite de-a valma toate aceste ipostaze, iar pe acești reprezentanți ai opoziției îi pune la zidul infamiei, pentru că au participat la o conferință organizată de deputații Parlamentului European. Acestea sunt tacticile pe care le folosește partidul de guvernământ, le folosește cu bună știință, dar în același timp speră că, după alegeri, va putea forma o coaliție pro-europeană, fără socialiști, cu ajutorul celor pe care acum de fapt îi pune la stâlpul infamiei și îi împiedică în mod efectiv să-și desfășoare campania.”Europa Liberă: Înțeleg că Dvs. aveți o atitudine critică față de aceste patru și mai multe ipostaze ale liderului PD, dar un analist haios încerca să compare asta cu împărtășania. Plahotniuc face împărtășania cu linguri diferite – pentru fiecare potențial susținător al Partidului Democrat are altă lingură, altă dulceață; dânsul este polivalent, pentru un segment trebuie să apară ca un gânditor, pentru alt segment trebuie să apară ca un filantrop, care împarte pachete cu scutece și săpun pentru bebeluși și se dovedește a fi eficient. Iată, unora le dă carnete de partid la forurile raionale și asta vedem, obligatoriu, în știrile de la televiziunile sale.Igor Boțan: „Problema nu e că dl Plahotniuc are mai multe ipostaze pe care le manifestă instantaneu, problema e că dl Plahotniuc sau, poate, Partidul Democrat, guvernarea decide cu de la sine putere cine își poate manifesta toate ipostazele instantaneu și cine trebuie să fie într-o singură ipostază pentru care este pus la stâlpul infamiei.Legea nu-i pentru toți...Asta-i marea problemă.”Europa Liberă: Legea nu-i pentru toți?Igor Boțan: „Legea nu-i pentru toți și funcționează legea pe care a inventat-o sau a vociferat-o dictatorul Franco, care spune: „Prietenilor – totul, inamicilor sau oponenților – legea”. Acesta este lucrul care face să avem o atitudine critică, dacă totuși pretindem că mergem pe calea integrării europene...”Europa Liberă: Laitmotivul tacticilor electorale totuși va fi bunăstarea poporului, lozinca de bază scrisă pe drapelul democraților și este o competiție inegală, pentru că opoziția nu are decât arma criticii și nelegiuirile pe care le scoate în vileag. Cât de convingătoare sunt criticile opoziției?Igor Boțan: „Putem vedea cât de convingătoare sunt aceste critici, dacă ne uităm la sondajele din ultimii ani de zile. Ceea ce este de remarcat – și acest lucru îl folosește Partidul Democrat –, este că numărul indecișilor sau proporția indecișilor este foarte mare. Este vorba de peste 30 la sută din cetățeni. Care este sensul să mai faci eforturi pentru cei care deja și-au format o atitudine, o opinie imediat după furtul miliardului, imediat după revoltele cetățenilor care au avut loc în 2015-2016? Acești cetățeni care deja au o opinie - și sunt aproximativ 70 la sută - și-au distribuit cumva atitudinea, cele 30% care nu au încă o atitudine, chiar că sunt ținta acestei campanii electorale. Și nu doar pentru Partidul Democrat. Anume spre acest segment de cetățeni sunt acum îndreptate toate aceste cadouri, coșuri cu merinde, concerte, li se studiază profilul... Este vorba cumva și despre date cu caracter personal: ce preferă să mănânce sau ce preferă să privească cetățeanul. Sigur că este o ironie, dar anume asta face Partidul Democrat, pentru că vrea ca cea mai mare parte din acești indeciși să vină la Partidul Democrat, care, iată, zice că face fapte bune. Noi însă știm din statistici că, înainte de alegeri, dacă situația este destul de complicată, dacă optimismul social nu este tocmai pe o pantă ascendentă, de obicei cei indeciși votează cu opoziția. Acum putem ghici cu care segment al opoziției – celei pretinse de Partidul Socialiștilor sau opoziția care se numește oligarhică? Pentru ca acest lucru să nu se întâmple, Partidul Democrat, iată, face astfel de investigații. Au la dispoziție toate instrumentele, companii de sondaje, care răspund la apelul Partidului Democrat și sigur că își formează strategiile de maniera de care vorbiți și Dvs.”​Europa Liberă: Cineva îmi spunea că situația cea mai delicată este a socialiștilor, pentru că ei ca și cum sunt la putere, ca și cum au votat în tandem cu democrații multe lucruri, au și Președinția, dar de fapt nu-și pot trece la performanțe kilometri de drumuri, salarii majorate... Și atunci, iată, am văzut în cele mai recente adunări, invocă inițiativele ratate – câte sute de inițiative au avut și cum le-au hăcuit democrații de la putere. Tactica socialiștilor care este? Ce se vede deja, cum vor acționa? Igor Boțan: „Tactica socialiștilor este una care s-a profilat foarte clar, așa cum ați menționat Dvs., se plâng că au avut foarte multe inițiative, care au fost ignorate sau care au fost plagiate, dar aceste mesaje sunt de umplere a spațiului public cu astfel de lamentări. Cele mai importante și eficiente tactici ale Partidului Socialiștilor, de asemenea, sunt la suprafață – îmbrățișarea lui Igor Dodon cu Vladimir Putin, permisiunea pentru Igor Dodon să țină un discurs în Duma de Stat. Apropo, un discurs lipsit de orice consistență, dar contează că 30 de minute de la tribuna Dumei de Stat le-a vorbit ceva deputaților ruși, care uneori...”Europa Liberă: Poate asta era important – prezența în Dumă?Igor Boțan: „Da, sigur, sută la sută. Aveți dreptate sută la sută. Prezența în Dumă, discuțiile cu Putin...”Europa Liberă: Asta-i viziunea mutuală.​Igor Boțan: „Sigur. Și cel mai important lucru: amenințările. Dacă nu-i votați pe socialiști, atunci vom vedea dacă Rusia va deschide pe jumătate de an piața sa pentru produsele agricole moldovenești, dar dacă nu va fi votat Partidul Socialiștilor astfel încât să obțină victoria absolută, atunci peste jumătate de an cu certitudine Rusia va înăspri atitudinea sa față de Republica Moldova, nepermițând produselor agricole moldovenești să pătrundă pe piața rusească.”Europa Liberă: Spuneați mai devreme despre lamentări gratuite, dar totuși, punându-vă în pielea socialiștilor, după ce ei lansează inițiativa micșorării numărul de deputați, democrații le smântânesc ideea și încă într-o formă mult aproximată – un referendum consultativ, care Dumnezeu știe cu ce se va termina. Oare nu au temei socialiștii să le reproșeze democraților că le-au furat ideea? Igor Boțan: „Nu este vorba despre un eventual reproș al socialiștilor. Este vorba despre faptul că Igor Dodon poate opri acest referendum, pentru că acest referendum are la bază un șir de lacune despre care deputații din opoziție în ultima zi a mandatului Parlamentului au vorbit foarte clar, dar este foarte curios să vedem dacă s-a speriat Dodon de ultimele amenințări ale dlui Candu, președintele Parlamentului, care, să fim sinceri, uneori au efect. Am văzut că atunci când dl Candu i-a spus dlui Dodon de la tribuna Parlamentului că ar putea să rămână fără degetele cu care amenință: „Nu vă jucați cu focul!”, am văzut că dl Dodon cumva s-a despărțit de acest obicei de a amenința și dând din deget. Așa că și această amenințare cu impeachment-ul poate avea un efect asupra dlui Dodon.”Europa Liberă: Am văzut, cred că în premieră, o nuanță interesantă într-un comunicat al Partidului „Șor”. Pentru prima dată, Partidul „Șor” îi dă din deget, cam timid, guvernării pe marginea unionismului, stărilor de spirit unioniste în vârfurile puterii. Autorul acestui comunicat remarcă faptul că nu ne putem dezice de istoria Republicii Moldova, că Moldova nu are cum să nu țină minte despre Centenarul Unirii, dar demnitarii n-ar avea dreptul să facă declarații ce pot fi tălmăcite drept antistataliste. Șor, mi se pare mie, prinde la curaj, începe să se stropșească la Partidul Democrat sau nu?Igor Boțan: „Știm foarte bine, cel puțin de la înaintașii Partidului Socialiștilor, că Partidul „Șor” are menirea să le fure din electorat prin aceleași metode, prin invocarea colhozurilor, chibuțelor, prin invocarea trecutului glorios din perioada sovietică, mai ales după ce Partidul Socialiștilor a refuzat să vorbească despre revoluția comunistă și să pronunțe numele lui Lenin.”Europa Liberă: Dar, fiți de acord, este prima dată când vedem curajul politic al lui Șor care se stropșește, elegant, e adevărat, la adresa guvernării. Până acum, țintele predilecte erau în alte zone.Igor Boțan: „Dar cum poate Partidul „Șor” să ia din electoratul socialiștilor, dacă nu să reproducă mesajele acestuia?Partidul „Șor” are menirea să le fure din electorat...Și aici iarăși vine vorba despre faptul că partidul lui Șor...”Europa Liberă: Adică, cu permisiune de la democrați?Igor Boțan: „Sigur! Altminteri nu se poate și iarăși revenim la problema multitudinii de ipostaze. Doar Partidul „Șor” și însuși Ilan Șor are și domnia sa câteva ipostaze. Una este de inculpat, a doua este de om politic, a treia este de filantrop, la fel ca și în cazul lui Igor Dodon, care face același lucru. Este și președinte, vrea să fie cap de listă a Partidului Socialiștilor, este filantrop, este prieten al ortodoxiei. Deși legislația spune foarte clar, cel puțin în Republica Moldova, domeniile de activitate a organizațiilor necomerciale sunt reglementate separat și nu se admite pentru partidele politice să facă astfel de lucruri cu remarca partidelor din opoziție. Nu se permite acest lucru.”Europa Liberă: Dar în ipostaza a patra, cea de primar, este eficientă, dle Boțan? Și lumea la asta se uită la fel cum se uită la kilometri de drumuri, la pensiile mai mari. Deci, în Orhei lumea se bucură că are un oraș mai curat și mai aranjat.Igor Boțan: „Foarte bine, numai că lumea nu vrea să se întrebe de unde vin banii. Ce a făcut dl Șor, în calitate de primar al municipiului Orhei, ca să mărească veniturile în haznaua acestei municipalități?”Europa Liberă: A luat împrumuturi.Igor Boțan: „A luat împrumuturi. Foarte bine! Cine va întoarce aceste împrumuturi și din contul cui? Aceasta este problema.”​Europa Liberă: Următorul primar. Igor Boțan: „Dacă dl Șor face activitate politică din fonduri precum sunt cele pentru magazinele sociale, iar Parlamentul, având o majoritate condusă de Partidul Democrat refuză să discute de unde sunt banii pentru magazinele sociale, dar creează o comisie specială pentru a investiga participarea la o conferință la Parlamentul European a opoziției, acest lucru nu poate fi trecut cu vederea.”Europa Liberă: Știți ce se vorbește în culoare, în folclor? Că activiștii din partidul lui Șor răspândesc următoarea versiune: tatăl lui Ilan Șor a fost atât de bogat, încât i-a lăsat o moștenire suficientă ca să împartă în stânga și în dreapta banii. Igor Boțan: „Tatăl lui Ilan Șor – noi știm acest lucru – a avut probleme cu justiția din Republica Moldova, dar a și fost ajutat foarte mult de înalți potentați ai timpului, care acum duc ponoasele pentru ajutorul pe care l-au făcut cândva în favoarea acestei familii.”Europa Liberă: Faceți referință cumva la lista nuntașilor de la nunta dânsului?Igor Boțan: „Sigur că și acest lucru. De aceea, sigur că e interesant să ascultăm tot felul de fabule și istorii în ajun de alegeri, dar există legea care trebuie să fie una pentru toți...”Europa Liberă: Și există organe de control...Igor Boțan: „Și există organe de control, pe care le controlează – mă iertați de tautologie – Partidul Democrat, care are la dispoziție nu doar bugetul partidului, ci întreg bugetul Republicii Moldova. Și în astfel de condiții sigur că este foarte, foarte dificil să avem alegeri libere și corecte.”