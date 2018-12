Sondaj: Cum se trăiește în Moldova și care sunt lucrurile care-i îngriojorează pe cetățeni cel mai mult

15:00

Unul dintre cei mai mari artiști din toate timpurile, Freddie Mercury, a murit în 1991 la vârsta de 45 de ani. Anul acesta, vocalistul trupei Queen ar fi împlinit 71 de ani. Elton John, prieten apropiat al artistului, a făcut dezvăluiri emoționante despre ultimele zile din viața cântărețului, care a murit răpus de o complicație dată de SIDA. În cartea „Love is the Cure: On Life, Loss, and the End of AIDS”, Elton John amintește evenimentele tragice care au dus la decesul starului, dar și cum, în ciuda bolii, Mercury nu a încetat să aibă grijă de cei din jurul lui.