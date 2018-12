Primele 3 partide și politicienii în care au încredere moldovenii, potrivit Barometrului Opiniei Publice din noiembrie 2018

12:00

„Eu trebuie să recunosc că am văzut această informație în mass-media, eu nu am văzut și nu am făcut cunoștință cu o notă oficială în acest sens, dar dacă acest lucru este adevărat, desigur că, poate fi calificată ca o intervenție în campania electorală a Federației Ruse”, a declarat Filip. Amintim că, ieri, 3 decembrie, […]