(foto) Spălate și ofensate. Cât de amuzante și drăguțe arată pisicile atunci când sunt impuse să facă o baie

Ucrainenii au fost puşi sub acuzare pentru trecerea ilegală a frontierei ruse şi se află în acest moment după gratii, în Moscova. Toţi cei 24 de marinari de pe cele trei nave ucrainene sechestrate de gărzile de coastă ruse la 25 noiembrie au fost puşi sub acuzare pentru trecerea ilegală a frontierei ruse, riscând până la şase ani de închisoare fiecare, a declarat luni pentru agenţia de presă RIA Novosti avocatul acestora, Nikolai Polozov.