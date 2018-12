Doi tineri din Ungheni au ucis în bătaie doi minori și au fugit în Rusia. Au fost reținuți în Moscova// VIDEO

14:30

După două săptămâni de la ultima sa vizită în Federația Rusă, Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, anunță că iarăși va merge în Rusia. „Am primit invitația Președintelui Rusiei, Vladimir Putin, de a participa la ședința șefilor de stat din cadrul Uniunii Economice Eurasiatice, în calitate de observator, eveniment care va avea loc pe data de […]