(doc) „Zeci de copii sunt mințiți”. Un profesor a depistat mai multe nereguli la olimpiada de limbă și literatură română

13:45

În timp ce așteptăm al 8-lea care este și ultimul sezon al serialului Game of Thrones, de la HBO, acesta a lansat o colecție alcătuită din 8 sticle de whisky, care omagiază fiecare casă din Westeros și Night’s Watch. Sticlele sunt decorate cu emblemele caselor din Westeros, în timp ce ediția The Night's Watch este îmbuteliată într-o sticlă de culoare neagră. Articolul „Game of Thrones” a lansat o colecție de 8 whisky-uri. Fiecare sticlă reprezintă Casele din Westeros și Night’s Watch apare prima dată în #diez.