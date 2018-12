Parlamentul a votat: Comision zero pentru vanzarea politelor RCA si Carte Verde pentru intermediarii in asigurari. Brokerii vor incasa comisionul de la client

12:15

Campania nationala de siguranta si preventie rutiera "FII TREAZ LA VOLAN!", ajunsa, in acest an, la cea de-a treia editie, se numara printre campaniile de responsabilitate sociala realizate in Romania prezentate in cadrul conferintei internationala "Politici SMART pentru combaterea sofatulului in stare de ebrietate", organizata in cadrul proiectului SMART (Sober Mobility Across Road Transport) de Politia Romana - Directia Rutiera si Consiliul European pentru Siguranta Transporturilor (ETSC). Evenimentul va avea loc pe 13 decembrie a.c. la Bucuresti.