Calendar istoric 3 decembrie

SĂGETĂTOR- E cineva care se insinuează în viaţa voastră şi o să găsiţi suficiente puncte comune încât să vreţi să fiţi împreună. Vi se deschid noi oportunităţi de afirmare şi o să ştiţi să profitaţi de fiecare moment, c-aveţi un arsenal impresionant şi sunteţi pe cai mari anul acesta. CAPRICORN- Poate începeţi nişte cursuri, daţi şi vreun examen, poate are legătură şi cu faptul că vă cumpăraţi maşina. Or să vă iasă şi vouă pasienţele, chiar dacă mai greu cu mai mult efort, dar vor fi şi mai valoroase, în cazul ăsta, şi o să atingeţi un prag al maturităţii. VĂRSĂTOR- Poate veţi pleca într-o deplasare care era demult trecută în agenda şefilor şi o să fie un câştig profesional. Voi o să daţi restart activităţilor de grup, poate optaţi în favoarea altei organizaţii şi o să aveţi şi un scop nobil, să strângeţi nişte fonduri, să faceţi acte caritabile. PEŞTI- Se poate să aflaţi că aveţi de luat nişte bani şi să fie şi de mare folos c-o să puteţi pleca într-o minivacanţă. Se poate să înţelegeţi sensul profund al unor situaţii prin care aţi trecut şi să faceţi lucrurile altfel de-aici încolo, cu un plus de maturitate, înţelepciune. BERBEC- Or să vină nişte bani pentru care v-aţi tot luptat să-i încasaţi şi o să vă achitaţi de nişte obligaţii financiare pe care le simţeaţi în coastă. E cineva din străinătate care v-aşteaptă în vizită şi trebuie să vă faceţi timp, dacă nu în acest week-end, poate de sărbători, să petreceţi câteva zile pe-acolo. TAUR- Sufleteşte ar avea de unde să vă meargă cel mai bine şi să vă aşezaţi şi voi la casa voastră. Se poate să rezolvaţi cumva cu creditul de la bancă şi să vă luaţi altă maşină, să vă bucuraţi de un beneficiu picat la momentul oportun. GEMENI- Cineva pe care nu l-aţi mai văzut de multă vreme revine şi inima o să ştie dacă-l vreţi înapoi, sau nu. Întrevedere cu cineva care vrea să ştie dacă v-aţi hotărât să lucraţi împreună, c-aţi avut la dispoziţie un timp de gândire şi-aţi putea să-i daţi răspunsul. RAC- Se poate să primiţi ceva în dar, poate e o zi specială pentru voi, că are loc o întâlnire cu cineva foarte important. Or să vă contacteze nişte parteneri de afaceri să munciţi o lună, două, la ceva care s-ar prelungi în cazul în care lucrurile ar merge bine. LEU- O să vă găsiţi noi parteneri de afaceri şi veţi căpăta un plus de experienţă, să vă extindeţi relaţiile, c-aveţi priză la oameni. Se poate să vă pregătiţi de o plecare cu familia pe undeva şi să strângeţi bani, să vă cumpăraţi şi lucrurile necesare călătoriei şi să se-ntâmple totul, poate, de sărbători. FECIOARĂ- O să vă ocupaţi de casă, în perioada asta, să schimbaţi mobilă, aparatura, vreo instalaţie şi să luaţi lucruri noi şi de calitate. O să aflaţi o veste bună de la o comisie de examinare şi o să definitivaţi nişte studii, sau măcar o parte, şi o s-aveţi posibilitatea să mergeţi mai departe. BALANŢĂ- Vă bucuraţi de o reuşită profesională şi o să puteţi spera la o permanentizare o unui contract pe bani frumoşi. Vă pot intra ceva bani şi să acoperiţi cheltuielile curente, să vă descurcaţi cu banii până la prima de Crăciun, să tăiaţi toate articolele obilgatorii din lista de cumpărături. SCORPION- Apare o ofertă de lucru, şi-aveţi timp până la începutul anului viitor să vă gândiţi la un răspuns. Da sau nu. O întâlnire care-o să vă dea emoţii, c-aşteptaţi un răspuns referitor la relaţia amoroasă, şi-ar trebui să fie unul de bun augur.