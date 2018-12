În comuna Piatra a fost inaugurat unul dintre cele mai vechi conace din sat

20:10

Copilul de aproape un an şi jumătate, care a murit după ce a fost lăsat de către mama sa afară, în timpul nopţii, a fost condus astăzi pe ultimul drum. Femeia, din satul Şoltăneşti, raionul Nisporeni, spune că nu-şi aminteşte cum s-a întâmplat totul. „Asta nu am făcut. Întâmplător a fost, eu nici nu ţin […]