Magia sărbătorilor a început sâmbătă seară la Betleem, leagănul creştinismului, cu tradiţionala aprindere a luminiţelor bradului de Crăciun

Andrian Candu, președintele Parlamentului: Felicitări tuturor celor care gândesc și simt românește! La mulți ani România! Un mare mulțumesc pentru suportul pe care îl acordați Republicii Moldova. Vlad Plahotniuc, președinte PD: Cunoaștem România ca pe o țară matură, deosebit de frumoasă prin geografia și prin oamenii săi, o cunoaștem ca pe un vecin drag, ca pe o țară-soră, cu reușite de necontestat. Avem tradiții comune, un destin ce ne-a oferit multe provocări și de multe ori ne-a pus la încercare. Ceea ce vom păstra mereu este certitudinea prieteniei sincere, care leagă țările noastre. Prețuim fiecare gest pe care l-ați făcut pentru noi și fiecare gând bun pe care ni l-ați trimis, dragi prieteni. La Mulți Ani, România! Iure Leancă, președinte PPEM: Dragi români, vă felicit cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la proclamarea la Alba Iulia a Actului Marii Uniri. Am un sentiment de mândrie să fiu român. Un sentiment clădit din dragostea pentru părinți, limbă, pentru istoria noastră milenară și nu în ultimul rând, pentru viitorul nostru. Marea Unire a fost un act curajos al înaintașilor noștri. A fost un pas decisiv care a salvat destinele buneilor și părinților noștri de ororile care au avut loc în perioada interbelică în teritoriile ocupate de sovietici. Perioada dintre 1918 și 1940 a fost acea gură de aer proaspăt care a permis dezvoltarea culturală și economică a Basarabiei, slavându-ne de un amplu proces de deznaționalizare. Chiar dacă și astăzi unele forțe nostalgice și revanșarde de la noi încearcă să știrbească din importanța momentului din 1 decembrie 1918, ele nu pot șterge istoria trăită împreună și cultura pe care o împărtășim de secole cu românii de pretutindeni. În Moldova, mulți ani la rând s-a strigat UNIRE fără a face nimic concret pentru acest deziderat. Noi însă, grație eforturilor comune din ultimii ani, la care am luat și eu parte, am reușit să lansăm un șir de proiecte concrete, scopul cărora este tocmai să apropie cetățenii de pe cele două maluri ale Prutului și să clădim adevărata Unire. Datorită suportului României au fost renovate peste 900 de grădinițe din Republica Moldova, au fost aduse sute de autobuze școlare pentru elevi, serviciul de urgență SMURD a trecut Prutul și a salvat mii de vieți omenești, au fost renovate edificii culturale, printre care Muzeul de Arte Plastice, Sala cu Orgă din Chișinău, se construiește din temelii teatrul din Cahul Bogdan Petriceicu Hasdeu, a fost construit gazoductul Iași-Ungheni, dar nu ne putem opri aici. Ne-am propus ca într-un timp cât mai scurt să fie reconstruite podurile peste Prut, să avem o autostradă a Unirii până la Chișinău, să putem consuma apă de calitate de la Iași, să creăm o Uniune Lingvistică și multe alte proiecte ce ne fac să ne simțim integrați într-un singur spațiu. De data asta, Istoria ne oferă șansa ca noi înșine să ne decidem soarta. Nu avem dreptul să ratăm această ocazie. Anatol Șalaru, președinte PUN: În urma cu o sută de ani o națiune renăștea din propria-i cenușă. Pe ruinele fumegânde lasate de primul război mondial, România se ridica în picioare cu toate teritorile strâns unite sub același tricolor, sub aceeași Coroană de Oțel. În urmă cu o sută de ani neamul nostru, prin jertfa a sute de mii de români, își împlinea destinul și aspirațiile de veacuri: Unirea tuturor românilor într-un singur stat. Cu doar câteva luni înainte, românii basarabeni dădeau, la 27 martie 1918,startul Marii Uniri, vor continua românii Bucovinei la 28 Noiembrie și avea să se încheie la 1 Decembrie în catedrala din Alba-Iulia prin alipirea Transilvaniei la Patria Mamă România. Un vis împlinit care, din păcate, nu avea să dureze decât puține decenii. Dictatori de la est și vest aveau să sfarme sub șenilele tancurilor icoana României Mari. Deportările, gulagurile, suferința și moartea pe care vecinii de la est ni le-au oferit din plin, nu au reușit să ucidă visul Unirii. România a supraviețuit și trăiește în sufletul basarabenilor și bucovinenilor! Astăzi, România este un stat modern, membru UE și NATO și mai ales, este patria tuturor românilor indiferent unde traiesc! Astăzi, reunificarea Basarabiei nu mai stă sub semnul dacă ci sub semnul când! Să luptăm pentru Unire, să credem în Unire! LA MUȚI ANI FRATI ROMÂNI! LA MULȚI ANI ROMÂNIA NOASTRĂ!