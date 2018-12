Horoscop 2 decembrie 2018: Gemenii pierd din vedere detalii importante

10:20

Astăzi, în toată țara cerul va fi variabil. La Briceni și Soroca vor fi minus patru grade, iar la Bălți minus trei grade Celsius. La Orhei se vor înregistra două grade sub zero, iar la Tiraspol minus un grad. La Leova, Comrat și Cahul sunt anunțate zero grade. Citește mai departe...