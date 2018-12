Daniel Ioniță: Aproape 2 mlrd dolari, cifră-record a schimburilor comerciale bilaterale moldo-române

13:50

Cadavrul unui copil înghețat, în vârstă de doar un an, a fost găsit pe marginea drumului din Nisporeni. Copilul a fost găsit în jurul orei 4.00 dimineața de către vecini, care au chemat poliția și ambulanța. Mama copilului, în vârstă […] The post Cadavrul unui copil înghețat a fost găsit la Nisporeni appeared first on TVN - TELEVIZIUNEA NORDULUI.