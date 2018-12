VIDEO / De ziua tuturor românilor, au făcut un pod de… cântece peste Prut

10:15

Când oamenii din cultură nu au demnitate, este foarte greu să-i apreciezi și să spui un cuvânt de bine despre ei, chiar dacă fac bine ceea ce fac. Sau, în general, nu poți să le atribui anumite merite.Dacă o persoană din cultură nu-și știe locul în societate și încurcă politica cu activitatea sa, nu poate fi catalogată ca artist al poporului. De fapt, constat cu regret că prea mulți ”artiști ai poporului” de la noi nu-și merită titlul.Am ajuns să ne fie și rușine cu unii dintre ei. Am impresia că acești interpreți nu mai au inspirație, de aceea acceptă să facă parte dintr-un concert politic.De vreo zece ani, sau poate mai mult, asistăm la concertele politice sau hramuri politice, o nouă noțiune în Republica Moldova, unde artiștii și muzicanții de tot felul, nici nu știu cum să-i numesc, cântă la solicitarea unui partid sau altul.Pe unii dintre acești cântăreți, nu le mai spun numele, îi consider niște lăutărași sau artiși nesemnificativi, care cântă și în beciuri, dacă le plătești bine.Când apare pe scenă, la invitația unui politician, plătită din bani... ”politici”, o Anastasia Lazariuc, am multe întrebări la noțiunea de ”demnitate”.Recunosc, toată epopeea aceasta cu Anastasia Lazariuc m-a lăsat fără grai. Eu îmi amintesc cu drag și fiori de copilăria mea, când cântecele ei erau în vogă. O consideram cea mai desăvârșită artistă.Mă întreb acum, cum să cânți pe versurile lui Grigore Vieru, pe muzica lui Ion Aldea-Teodorovici la un concert de-al lui Șor? Cum?Și când mă gândesc că aceste personalități ale neamului nostru au luptat pentru limba română, pentru libertate, ca să vină astăzi un oarecare Șor și să ne pună la pământ, iar artiști ca Anastasia Lazariuc să-i încurajeze activitatea prin muzică, mă ia groaza.Am considerat-o, până nu demult, o artistă, ce s-a consacrat poporului. Întotdeauna mi-a creat impresia că Anastasia Lazariuc are mai mult decât ceea ce conține cuvântul ”demnitate”, iar creația ei e patriotism curat. M-a dezamăgit. Pe mine și pe mulți alții.Se pare că toate au un preț. Idee nu am din ce motive, dar am ajuns să o văd cântând la solicitarea unui om care nu schimbă două cuvinte în română. Da, a cântat, fie plătită sau nu, la solicitarea lui Ilan Șor, care, se știe, practic, a pus Republica Moldova pe brânci, după ce s-a implicat în furtul miliardului.Nu m-au deranjat atât de tare ceilalți artiști, mici de tot sau uitați, care au cântat la concertele politice organizate de Șor, de Partidul Democrat sau cel al Socialiștilor. Nu mă deranjează nici cei care cântă pe la hramuri sau în fața cluburilor cu iz sovietic.Dar m-a durut să o văd cântând pe Anastasia Lazariuc alături de imaginea unor magazine sociale, care nu fac altceva decât să mintă o societate întreagă.Sunt sigură că nu a făcut-o din neștiință. Oare să fi avut nevoie de bani? Sau s-a simțit uitată de publicul nostru?Doamne, cât de jalnică a fost.Oare chiar cei care cântă la concertele organizate de partide nu înțeleg că acest Șor, ca și ceilalți, încearcă să-și spele imaginea, organizând concerte? Chiar nu se simt folosiți?