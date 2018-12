Mai multe instituții de cultură vor fi iluminate în culorile drapelului României

11:20

Salariile cadrelor didactice din Chișinău vor fi majorate cu 20%. O decizie în acest sens a fost aprobată de Consiliul municipal Chișinău. Astfel, de lefuri majorate vor beneficia peste 6600 de cadre didactice din învățământul primar și secundar din municipiul Chișinău. 900 de cadrele didactice menționate sunt din instituțiile de învățământ din suburbii, precum și […]