Un spectacol non-verbal, prezentat la Leova

17:50

Vicepremierul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic, a întreprins astăzi o vizită inopinată la punctul de trecere a frontierei de stat „Tudora-Starokazacie”. Aceasta a fost efectuată în contextul adoptării Legii marțiale de către autoritățile din Ucraina. Anterior Guvernul a instituit un grup de lucru privind monitorizarea situației, condus de vicepremierul pentru Reintegrare. În urma vizitei, s-a constatat […] The post Situația la frontiera moldo-ucraineană este liniștită, iar toate punctele de trecere activează în regim normal appeared first on Moldova.org.