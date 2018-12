Întrevedere Donald Trump-Emmanuel Macron în marginea summitului G20 de la Buenos Aires

14:30

Serghei Mohnatkin, un activist al opozitiei ruse, care trebuia sa fie eliberat dintr-o închisoare din regiunea Arhanghels pe 2 decembrie, va mai ramine inca două luni în detenție. Procuratura il acuza ca a produs „dezordini” in perioada detenției. Mohnatkin a fost condamnat la patru ani si jumătate de închisoare in 2014, sub acuzatia ca a lovit doi ofițeri de politie la protestele anti-guvernamentale din Moscova din 2013. In timpul detenției, activistul opozitiei a declarat greva foamei, protestind împotriva condițiilor de detenție. In 2017 a mai fost condamnat o data pentru doi ani și jumătate pentru că a insultat un gardian.