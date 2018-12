Angelina Jolie şi Brad Pitt au ajuns la un acord privind custodia copiilor

14:00

Unele obiceiuri pe care le ai iti pot adanci ridurile din jurul gurii – iata care sunt acestea: Fumatul In primul rand, fumatul determina mentinerea buzelor, in mod repetat, intr-o anumita pozitie, care favorizeaza incretirea pielii din jurul gurii. In acest fel, aparitia pliurilor la nivel cutanat este favorizata. Insa tigarile contribuie la aparitia ridurilor si in alt fel – fumul de tigara inhalat restrictioneaza circulatia sanguina la nivelul pielii, privand-o pe aceasta de oxigen si nutrienti importanti. Asadar, pielea fumatorilor este mai deshidratata si expusa astfel riscului de adancire a ridurilor, potrivit doc.ro, citat de exquis. Bautul cu paiul Un obicei aparent inofensiv, insa extrem de daunator pentru pielea ta. Daca obisnuiesti sa bei cu paiul apa, cafeaua sau limonada, ar trebui sa stii ca folosirea paiului in mod repetat iti poate adanci ridurile. Ca si in cazul tigarii, atunci cand folosesti paiul iti tii buzele incordate in jurul acestuia, intr-o postura nefireasca, care favorizeaza formarea cutelor la nivelul pielii. Expunerea la soare fara protectie Expunerea indelungata la radiatiile solare, fara aplicarea unui factor de protectie la nivel cutanat, favorizeaza imbatranirea prematura a tenului si aparitia ridurilor. Structurile de colagen si de elastina sunt distruse de radiatiile ultraviolete. Mai mult decat atat, atunci cand stai la soare, ai tendinta de a face grimase, care, la randul lor, adancesc ridurile. Deshidratarea pielii Daca ai obiceiul de a uita sa bei apa si nici creme hidratante nu folosesti in mod regulat, nu ar trebui sa fii surprinsa daca iti apar riduri in jurul gurii. Pielea deshidratata adanceste ridurile deja existene si favorizeaza aparitia ridurilor noi. Cum sa reduci risul de aparitie a ridurilor in jurul gurii Ridurile din jurul gurii pot fi amanate cu ajutorul catorva tehnici eficiente. In primul rand, renunta la fumat. Nefumatorii au un ten mai tanar decat fumatorii, iar pielea ta iti va multumi daca renunti la acest obicei nesanatos. Apoi, incearca sa eviti sa bei lichide cu ajutorul paiului. Folosirea paiului este la moda, insa nu e deloc benefica pentru pielea din jurul buzelor tale. Foloseste paiul numai atunci cand nu ai de ales (dupa o interventie chirurgicala la nivelul cavitatii bucale sau daca vrei sa protejezi dintii de bauturi care i-ar putea pigmenta). Probabil cel mai important sfat pentru amanarea aparitiei ridurilor consta in folosirea protectiei solare. Aplica zilnic un strat de lotiune cu factor de protectie solara (SPF) pe piele inainte de a te expune radiatiilor. In acest fel, iti protejezi pielea de efectele daunatoare ale acestor radiatii, reduci stresul oxidativ din organism si mentii pielea hidratata. O piele frumoasa si catifelata este, in primul rand, o piele hidratata. Asadar, nu neglija consumul de lichide, dar nici folosirea zilnica, dimineata si seara, a unei creme hidratante, care sa iti hraneasca pielea in profunzime. Cremele antirid pot fi aplicate incepand cu varsta de 25 de ani, acestea mentinand pielea ferma si elastica, in ciuda scaderii treptate a nivelului de colagen din tesuturi. Dupa ce ridurile din jurul gurii au aparut deja, e important sa mentii pielea hidratata pentru a estompa macar vizual ridurile, dar si sa renunti la obiceiurile care agraveaza ridurile, pentru a reduce sansele ca acestea sa se adanceasca. Masajul facial stimuleaza circulatia sanguina la nivelul tenului, asa ca te poate proteja de riduri. Fa-ti un asemenea masaj seara, cand aplici crema hidratanta de noapte.