Cum poți profita de roaming gratuit între România și Moldova: De 1 decembrie, companiile de telefonie mobilă au oferte speciale

18:00

Are 22 de ani, activează într-o trupă de operă. Totodată a absolvit Facultatea de Științe Sociale și Politice de la Universitatea de Stat din Tbilisi și scrie articole despre artă. De asemenea, are un vis - să studieze la Londra. Articolul (video) Being 20. Este balerină, jurnalistă și visează să studieze PR în Londra. Istoria unei tinere din Tbilisi apare prima dată în #diez.