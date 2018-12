UE aduce un sistem de iluminat stradal inteligent la Ocnița

13:50

La mijlocul lunii decembrie, Agenția Moldsilva va demara comercializarea pomilor de Crăciun. Astfel, volumul propus spre vânzare în acest an este de 64 de mii bucăți, (cu 6 mii mai mult decât în anul 2017), dintre care 61 de mii molid și 3000 pin. Persoanele fizice, instituțiile de stat sau private vor putea procura pomii