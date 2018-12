Astăzi sărbătorim 100 de ani de România. Programul complet al manifestațiilor de la Alba Iulia

16:30

Când ieri din Varșovia am luat trenul pentru Odessa, via Przemysl, știam prea bine că în mai multe regiuni din Ucraina, printre care și în Odessa, a fost introdusă stare de război, însă nu aveam de ales, biletele fiindu-mi deja cumpărate și nemaiputând să le dau înapoi pentru că asta ar fi însemnat să pierd o groază de bani, așa că vrând-nevrând am urcat in tren, iar emoțiile m-au cuprins când am trecut granița.