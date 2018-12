Premierul Pavel Filip, de Ziua Națională a României: Ne-am propus să trăim într-un spațiu legat de o infrastructură comună

15:00

Pavel Filip, însoțit de întregul Cabinet de miniștri, s-au deplasat astăzi la Cahul - capitala de sud a țării, pentru a discuta problemele cu care se confruntă oamenii din raion, dar și a asculta propunerile lor de soluționare a acestora. „Avem probleme comune în țară, acumulate pe parcursul a 27 de ani, iar obiectivul acestei guvernări a fost să le rezolvăm. Am început cu cele legate de salariile și pensiile mici, lipsa medicilor și a profesorilor în sate, starea proastă a drumurilor, dar și lipsa gestionării deșeurilor solide”, a spus Pavel Filip. În context, premierul s-a referit la reformele implementate de Guvern, în scopul soluționării acestor probleme: reforma fiscală, a serviciului vamal, a actelor permisive, reducerea numărului instituțiilor cu funcții de control, reforma pensiilor. Toate aceste acțiuni au generat, constant, venituri la bugetul de stat. Doar în acest an, încasările au crescut cu circa 2 miliarde de lei. Astfel, Guvernul a avut posibilitatea să facă investiții sociale, lansând și programele „Prima Casă” și „Drumuri Bune pentru Moldova”. Totodată, recent a fost aprobată și legea privind salarizarea în sectorul bugetar, iar din 1 decembrie, peste 200 mii de bugetari vor avea salarii mai mari. „ Acestea nu sunt daruri electorale. Am muncit mult pentru a avea capacitatea financiară să facem investiții sociale”, a precizat Pavel Filip. De asemenea, premierul a menționat determinarea de a continua reformele în sistemul justiției: „Și eu, și colegii mei nu suntem mulțumiți de situația în justiție. Nu avem, însă, alte instrumente de intervenție decât modificarea cadrului legal, pentru a nu lăsa loc pentru interpretarea legilor”. În cadrul discuțiilor, au fost abordate mai multe probleme: lipsa infrastructurii drumurilor, necesitatea renovării grădinițelor, insuficiența finanțării per elevi în școli. În mod special, s-a vorbit despre necesitatea asigurării securității la folosirea buteliilor de gaz, fiind specificat că în acest scop deja a fost elaborat un plan de acțiuni. Toate problemele abordate au fost notate, urmează să fie sistematizate pentru găsirea soluțiilor optime.