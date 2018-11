VIDEO. Eva Timuș a părăsit Vocea României cu ochii în lacrimi. Prestația basarabencei

09:30

Astăzi, pe 30 noiembrie, expiră mandatul actualului Parlament. Cât de bine au reușit să-și cunoască moldovenii deputații, timp de patru ani? Ca să găsim răspuns la această întrebare, am selectat fotografiile a 16 din cei 101 aleși ai poporul, am mers la o intersecție aglomerată din Capitală și am întrebat trecătorii dacă știu cine sunt persoanele din imagine. Am selectat atât șefi de fracțiuni, deputați care s-au făcut remarcați prin presă, cât și aleși ai poporului care rareori au luat cuvântul în plen. Vedeți ce răspunsuri am obținut de la oameni.