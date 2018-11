Pretura sectorului Botanica a rămas fără conducere. Oleg Rațoi și-a depus cererea de demisie

17:50

Vă mai amintiţi de compania tânără producătoare de autovehicule, Rivian, despre care am scris acum câteva ore că a pregătit un pick-up electric numit R1T? Aflaţi că împreună cu acesta, încă o maşină similară, dar sub forma unui SUV, a debutat la Salonul Auto de la Los Angeles.Ambele automobile sunt poziționate ca „vehicule electrice pentru călătorii” (Electric Adventure Vehicle) și se pot laudă cu nişte caracteristici de invidiat, însă R1S, prezentat în calitate de prototip, are câteva caracteristici diferite.