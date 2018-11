Pavel Filip a avut o convorbire telefonică cu președintele României Klaus Iohannis

17:50

59 la sută dintre femeile cu vârsta de 25-61 de ani din Republica Moldova nu au făcut niciodată un test de screening cervical. Cele mai multe femei care nu au făcut testul sunt din sudul țării, dar și din familiile sărace. Datele se conțin în primul Studiu național despre cunoștințele, atitudinile și practicile în domeniul […] The post Studiu: Mai mult de jumătate din femeile din Moldova nu au făcut niciodată un test de prevenire a cancerului de col uterin appeared first on Moldova.org.