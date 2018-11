Marinarii ucraineni luați prizonieri de forțele ruse în Marea de Azov au fost transferați în închisoarea Lefortovo la Moscova

Unul din avocatii celor 24 de marinari ucrainieni retinuti de autoritățile ruse, pusi sub acuzare si condamnati de un tribunal din peninsula Crimeea anexata de Rusia in 2014 pentru incidentul de duminica in Marea Azov, a anuntat pe Facebook ca mai multi dintre ei au fost transferati la inchisoarea Lefortovo din Moscova. Potrivit Europa Liberă, […]

