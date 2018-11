(video) „No Woman, No Cry” şi „Stir It Up”. Muzica lui Bob Marley a fost inclusă în patrimoniu UNESCO

Muzica reggae din Jamaica, al cărei cel mai cunoscut exponent este Bob Marley, a fost inclusă pe lista patrimoniului cultural al umanităţii de UNESCO. Un comitet format din reprezentanți ai UNESCO s-a întrunit în Port-Louis, capitala insulei Mauritius și au stabilit că muzica reggae, a cărui reprezentant este Bob Marley, ale cărui piese sunt difuzate cu regularitate în barurile de pe plaje şi în căminele studenţeşti din lumea întreagă, are o influență largă socială și o dimensiune politică demnă de luat în considerare.

