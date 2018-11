Cutremur cu magnitudine 3,7 în Vrancea

13:30

Un bărbat de 42 de ani, asupra căruia au fost trase 7 focuri de armă, a fost operat cu succes la Spitalul Republican „Timofei Moșneaga”. Acesta a fost adus la Chișinău pe 22 noiembrie, fiind transferat de la spitalul din Cantemir cu ajutorul Serviciului medical de urgență AVIASAN. Medicii de la Chișinău au depistat în […] The post Un bărbat de 42 de ani, asupra căruia au fost trase 7 focuri de armă, operat cu succes la Spitalul Republican appeared first on Moldova.org.