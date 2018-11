Frontiera moldo-ucraineană: Toate punctele de trecere activează în regim normal

07:15

Lista activităților care pot fi desfășurate în parcurile IT va fi extinsă, iar procedurile de verificare anuală a activității rezidenților vor fi simplificate. Guvernul a aprobat ieri modificări la legislația privind constituirea și evaluarea activității „Moldova IT park”. Astfel, în cadrul parcurilor vor putea fi desfășurate activități de R&D, precum și instruiri în domeniul IT, […]