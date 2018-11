Ce spun astrele azi, 30 noiembrie

06:00

Fie că e albă sau roșie, fasolea boabe are nenumărate beneficii pentru sănătatea noastră. E o sursă naturală de fibre și proteine. Are un indice glicemic scăzut, e bogată în fier. Fasolea elimină zahărul din organism și ține diabetul la distanță. Este o legumă indicată spre consum în mod special femeilor. Fasolea are puțină grăsime și nu are colesterol deloc. Este indicată în meniul diabeticilor ...