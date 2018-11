(Vdieo) Un adolescent din Leova a atacat doi copii cu un cuțit! Poliția a pus mâna pe el

10:50

Un bou de dimensiuni uriașe din Australia a devenit vedetă pe internet. Animalul are 7 ani, aproape 2 metri și în jur de 1400 de kilograme, dimensiunile care îl fac cel mai mare animal din familia sa din lume. Acesta are numele de Knickers și a devenit de câteva zile cea mai cunoscută bovină din… Articolul (video) Cel mai mare bou din lume! Are 2 metri și nici un abator nu vrea să îl primească apare prima dată în Telegraph Moldova.