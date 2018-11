Din 30 noiembrie, traficul rutier va suspendat pe o porțiune de drum din centrul capitalei

14:50

Profesorul și fost deputat în primul Parlament, Ion Mărgineanu, care merge pe jos de la Bălți spre Alba Iulia pentru a participa, la 1 decembrie, la evenimentele dedicate marcării a 100 de ani de la Marea Unire, mai are puțin și ajunge la destinația finală, transmite Radio Chișinău. Astăzi a pornit din localitatea Coșlariu unde a fost găzduit de părintele Alin Ghiura. „Mă bucur că domnul Ion Mărgineanu a poposit la mine. Am fost foarte încântat să-l primesc cu drag, să-l cazez pe acest patriot c...