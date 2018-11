Situația la frontiera moldo-ucraineană este liniștită, iar toate punctele de trecere activează în regim normal

12:20

Poliţia și Procuratura din Hânceşti au anunțat că au reţinut, în această noapte, un bărbat, suspectat de omorul a doi adolescenţi de 15 şi respectiv 17 ani, din satul Mereşeni, Hânceşti, care au ars, după ce casa în care se aflau a fost mistuită de flăcări. Tragedia a avut loc pe 25 noiembrie, ora 00.35, […]