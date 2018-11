Decizie a Curții Constituționale: Victimele torturii trebuie să aibă acces la materialele cauzei penale în care sunt vizate

12:50

„După ce în Ungheni am fost urmăriți ilegal de poliția criminală, la Sângerei, în vizorul poliției au intrat deja cetățenii. După ce am vorbit cu oamenii prin piață, am aflat că, imediat după plecarea echipei noastre, piața a fost luată cu „asalt” de polițiști care cereau ziarele noastre înapoi de la cetățeni și le interziceau […]