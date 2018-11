Ce s-a mai întâmplat în lume cât timp Gheorghe Duca a deținut funcția de președinte al Academiei de Științe

11:00

Peste 30 de persoane, au participat la prima ediție a evenimentului IES in Media. Jurnaliști sau viitori jurnaliști, editori și alte persoane implicate au participat la evenimentul de constituire a legăturilor dintre mass media și antreprenori: Inovație, Antreprenoriat, Startupuri în Media – Innovation Entrepreneurship Startups in Media sau IES. Articolul (foto) Prima ediție a IES in Media. Participanții au beneficiat de expertiza speakerilor internațional apare prima dată în #diez.