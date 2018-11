Femeie condamnată la închisoare pentru că a deschis o cutie cu chipsuri înainte să o plătească

09:20

Aproximativ 200 000 de lei, în diferită valută, au fost găsiţi de ofiţerii CNA şi procurori în urma unor percheziţii, operate în biroul, domiciliul şi automobilul unui medic al Centrului de sănătate din Cantemir. CNA a precizat că acţiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale, pornite pe faptul abuzului de serviciu, săvârşit de […]