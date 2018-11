Astăzi în Moldova și în lume

19:01

Kurt Volker, emisarul special american pentru Ucraina este citat de agenția Associated Press cu declarația ca Washingtonul nu are motive să puna la îndoială declaratiile Kievului despre incidentul de duminica din strimtoarea Kerci, cind granicerii rusi au tras si au oprit nave ucrainiene sa patrunda in Marea Azov, le-au sechestrat și i-au reținut pe membri echipajelor. Potrivit lui Volker, navele ucrainienese intorceau spre Odesa, „cînd vase rusesti le-au barat drumul și le-au atacat”. In opinia sa nu ar fi existat nici o justificare pentru folosirea forței. Kievul a facut publice coordonatele vaselor la momentul atacului, astfel încit sa dovedeasca ca ele se aflau in apele internaționale. In opinia lui Volker, datele oferite de Kiev „sunt clare”.