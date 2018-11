Accident la Anenii Noi // Un taximetru s-a ciocnit cu un microbuz de marfă, care s-a răsturnat

17:30

Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr, condus de Andrei Năstase este implicat într-un proces amplu de distrugere a sistemului politic din Moldova. Acuzaţia vine din partea liderului PPEM, Iurie Leancă, şi a fost lansată în cadrul emisiunii ”Ţara”, de la postul de televiziune Vocea Basarabiei.“Această formaţiune nu a făcut nimic altceva, timp de trei ani, decât să manipuleze şi să denatureze lucrurile. Acuzând pe toţi, în stânga şi în dreapta, în afară de dânsul, Andrei Năstase distruge premisele creării unui sistem politic sănătos în Republica Moldova”, a declarat Iurie Leancă.În cadrul emisiunii citate, Leancă a remarcat şi lipsa totală de soluţii şi proiecte din partea PPDA şi PAS.„Nu prea am văzut soluţii pe care să le propună PAS şi PPDA, nu am văzut idei, nu am văzut echipe, am văzut doar divagaţii primitive. Tot ce ştiu cei de la PPDA este să arunce în stânga şi în dreapta acuzaţii şi minciuni”, a mai spus Leancă.Liderul PPEM a condamnat şi tendinţa unor exponenţi ai fostelor regimuri de a-şi face loc în prim-planul politicii moldoveneşti. Leancă s-a referit inclusiv la unii reprezentanţi ai PPDA şi PAS.„Cei mai mari profitori ai diverselor regimuri , care au fost în Republica Moldova până acum, ţipă cel mai tare: Prindeţi hoţul!”, a conchis Leancă.