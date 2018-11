Președintele Uniunii Avocaților reacționează în legătură cu dosarul penal în care este vizat

23:00

După ce misionarul american John Allen Chau a fost omorât pe insula North Sentinel din Marea Andaman, a început o dezbatere despre tribul Sentinelese și oportunitatea de a-l include în viața modernă.Tribul Sentinelese trăiește izolat de lumea modernă de cel puțin 60.000 de ani și are o bogată și tumultoasă istorie în spate. Membrii tribului sunt mai ales cunoscuți pentru modul violent prin care resping orice contact cu lumea modernă, fiind protejați de Andaman and Nicobar Protection of Aboriginal Tribes (Regulation) Act, o lege emisă de autoritățile indiene.