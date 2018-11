(foto) Câștigă anual sute de milioane de dolari anual. Topul celor mai bine plătite celebrități în 2018

15:00

Tradițional, studenții anului terminal de la specialitate Comunicare și Relații Publice, USM, pentru al 8-lea an consecutiv au organizat „Spălătoria Publicitară”, eveniment menit să evidențieze greșelile care apar în publicitatea autohtonă și să diminueze acest fenomen, de altfel, foarte des întâlnit la noi. Articolul (foto, video) „Ad washing is my PRoFashion”. Cum au „spălat” publicitatea studenții de la USM, specialitatea Comunicare și Relații Publice, în acest an apare prima dată în #diez.