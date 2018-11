Studiu: Mai mult de jumătate din femeile din Moldova nu au făcut niciodată un test de prevenire a cancerului de col uterin

13:20

Cel mai bogat om din China, Jack Ma, fondatorul gigantului online Alibaba, este membru al Partidului Comunist chinez (PCC), a anunţat presa oficială chineză, potrivit AFP. Apartenenţa lui Jack Ma la PCC, formaţiune politică ce are 89 de milioane de membri, a fost dezvăluită de Cotidianul Poporului, oficiosul Partidului Comunist chinez, într-un articol referitor la […] The post Cel mai bogat om din China, fondatorul gigantului online Alibaba, a intrat în Partidul Comunist appeared first on Moldova.org.