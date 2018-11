AIR Worldwide: Catastrofele naturale provoaca, in medie, pierderi asigurate de 86 de miliarde de dolari in fiecare an, la nivel global

12:30

"Avand in vedere ca Autoritatea de Supraveghere Financiara are ca principal obiectiv supravegherea pietelor in beneficiul consumatorului final, unul dintre obiectivele centrale pe care le avem pentru anul 2019 este asigurarea stabilitatii pietei. Tocmai de aceea, ne indreptam atentia in special in zona consumatorului final, care va trebui sa fie elementul central al atentiei atat al asiguratorilor, cat si al distribuitorilor de asigurari", a declarat Cristian ROSU - Vicepresedinte Sectorul Asigurarilor-Reasigurarilor, Autoritatea de Supraveghere Financiara, in cadrul emisiunii "Ora de risc", difuzate marti de RFI.