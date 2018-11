În ultimele 24 de ore două incendii s-au produs în raionul Briceni

16:10

Doi bărbați cu vârstele de 35 și 43 ani, originari din raioanele Fălești și Basarabeasca, au fost reținuți de poliția municipiului Chișinău, pentru furt din locuință în proporții deosebit de mare. Indivizii au pătruns în locuința unui bărbat, în vârstă […] The post Doi bărbați au fost reținuți pentru furt de icoane și alte obiecte de valoare appeared first on TVN - TELEVIZIUNEA NORDULUI.