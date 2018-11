(Caricatură) Cursa electorală în viziunea lui Alex Buretz. Dodon - pe tanc, Șor - în remorcă, ghiciți ce face Plahotniuc

15:50

Vocea ei răguşită şi hituri precum „It’s a Heartache” şi „Holding Out for a Hero” au rămas, peste ani, în memoria colectivă, iar cântăreaţa le prezintă în faţa publicului chiar şi-n zilele noastre, măcar în scopuri caritabile, dacă nu pentru a-şi continua – cu aceeaşi determinare ca altădată – cariera muzicală, scrie OK! Magazine.